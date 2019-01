Tobback (80): “Bij deze is het afgelopen” Het laatste optreden van Louis: de installatie van de nieuwe gemeenteraad Bart Mertens

02 januari 2019

21u20 0 Leuven In het historische stadhuis is zopas de nieuwe Leuvense gemeenteraad geïnstalleerd onder leiding van afscheidnemend burgemeester Louis Tobback (sp.a). Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) en zijn ploeg van schepenen werd uiteindelijk ingehuldigd door Dorien Meulenijzer die voorzitter wordt van de gemeenteraad. Louis Tobback nam na 24 jaar afscheid van de gemeenteraad met de legendarische woorden “Bij deze is het afgelopen”.

2 januari 2019 gaat de Leuvense geschiedenisboeken in als een belangrijke dag, met name de dag dat Louis Tobback zijn laatste woorden sprak in de gemeenteraad. Na 24 jaar moet Leuven verder zonder de burgervader die Leuven op een onnavolgbare manier in de 21ste eeuw bracht. Burgemeester Louis Tobback bleef zoals verwacht rustig onder het langverwachte afscheid en stelde Dorien Meulenijzer aan als nieuwe voorzitter van de nieuwe Leuvense gemeenteraad. Vervolgens nam hij afscheid van de raad die hij 24 jaar lang in goede banen leidde in zijn gekende stijl: kordaat en ‘to the point’. “Bij deze is het afgelopen”, aldus Louis Tobback (80) in zijn laatste woorden aan de gemeenteraad.

Vader Ridouani

Dorien Meulenijzer (sp.a) was vervolgens getuige van de eedaflegging van de schepenen. Voor kersvers burgemeester kwam er met de installatie van de nieuwe gemeenteraad een einde aan een bijzondere dag. Vanmorgen legde hij al de eed af onder het goedkeurend oog van zijn vrouw Geertrui en hun twee zoontjes. Ook papa Ridouani was van de partij en dat maakte het moment nog emotioneler voor Mohamed Ridouani. “Mijn vader is in België toegekomen als 16-jarige en heeft zich uit de naad gewerkt in de bouw om zijn gezin alle kansen te geven. Dat hij vanmorgen mee getuige was van mijn eedaflegging, maakt dit extra emotioneel”, besluit Mohamed Ridouani die van Leuven één van de meest zorgzame, groene en welvarende steden van Europa wil maken. “Leuven is klaar voor de toekomst. Met dit bestuur zal Leuven verder vooruit gaan”, aldus de opvolger van Louis Tobback.

Verdeling van de bevoegdheden

sp.a

Mohamed Ridouani

Communicatie, Strategische Zaken en Inspraak & Participatie.

Bieke Verlinden

Sociale Zaken, Zorg Leuven, Begraafplaatsen en Gebiedsgerichte Werking.

Denise Vandevoort

Cultuur, Evenementen, Toerisme en Senioren.

Lalynn Wadera

Economie, Onderwijs, Groen, Stadsgebouwen en Diversiteit.

Groen

David Dessers

Klimaat, Leefmilieu, Energie, Mobiliteit, Consumptie en Landbouw.

Lies Corneillie

Gelijke Kansen, Noord-Zuidwerking en Woonbeleid.

Thomas Van Oppens

Personeel en Organisatie, ICT, Aankoopbeleid, Studentenzaken, Stadsreiniging en Dierenwelzijn.

CD&V

Carl Devlies

Financiën, Ruimtelijk Beleid en Onroerend Erfgoed.

Els Van Hoof

Sport, Middenstand en Werk.

Dirk Vansina

Openbare Werken, Restauraties, Jeugd en Burgerzaken.