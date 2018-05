Tim Coene (39) vermist 18 mei 2018

02u35 0

Het parket van Leuven is op zoek naar de 39-jarige Tim Coene uit Heverlee. De dertiger verliet op vrijdag 27 april zijn woning en is sindsdien vermist. Tim heeft een normale lichaamsbouw en is ongeveer 1.80 meter groot. Hij heeft kort bruin/grijs haar met voorhoofdskaalheid en heeft blauwe ogen. Hij draagt zowel contactlenzen als een bril. Op maandag 30 april 2018 werd Tim door bewakingscamera's in Saint-Servais (Namen) gefilmd. Op dat moment droeg hij een bril met donkere montuur en een grote trekkersrugzak. Verder droeg hij een jeansbroek en een donker gekleurde jas met daaronder een lichtgrijze pull met kap. De dertiger verplaatst zich vermoedelijk te voet, met het openbaar vervoer of al liftend. Tim kan verward overkomen en heeft medische verzorging nodig. Wie meer info heeft, mag contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300. Reageren kan ook via het mailadres opsporingen@police.belgium.eu





(KAR/SPK)