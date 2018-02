Tieners voor rechter na joyride met BMW 27 februari 2018

02u37 0 Leuven Twee Leuvense tieners en hun ouders hebben zich voor de politierechter moeten verantwoorden voor een joyride met een BMW. Ze werden geflitst, maakten brokken en vluchtten. Ze waren 16 op het moment van de feiten.

Het was Tom V. (18) die van zijn baas in oktober 2016 de huissleutels kreeg toevertrouwd omdat hij er na zijn shift bleef slapen. Aan de sleutelbos hing ook de autosleutel van de BMW. De tiener kon zijn maatje Muhammed E. (18) overtuigen om plaats te nemen achter het stuur terwijl hij alles filmde met zijn gsm. Maar het liep al snel fout. In de Minderbroedersstraat in Leuven raakten ze met een zijspiegel een andere auto maar ze reden door. Een kwartier daarvoor werden ze nog geflitst. Aan de hand van camerabeelden konden de twee worden geïdentificeerd.





Ouders mee voor rechter

Omdat ze nog minderjarig waren op het moment van de feiten, stonden hun ouders gisteren mee voor de politierechter. E., die in de gevangenis van Hasselt verblijft voor een diefstal met geweld, weigerde te komen. Hij werd vertegenwoordigd door een advocaat maar zijn ouders lieten verstek gaan. V. verscheen wel op het appel met vader en moeder. "Net als veel jongeren heeft hij een fout gemaakt. Door die stommiteit is hij zijn werk verloren maar hij beseft het wel", klonk het bij de vader. Beide ouders werden burgerlijk aansprakelijk gesteld voor de schade. V. kreeg een werkstraf van 60 uren opgelegd. Zijn vriend, die heel de rit aan het stuur zat en bovendien gedronken had, kreeg een boete van 1.200 euro waarvan 750 euro met uitstel als hij een cursus verkeersveiligheid volgt. Hij kreeg eveneens een rijverbod van 2 maanden. Op 6 maart verschijnt hij voor de raadkamer in Hasselt voor de diefstal met geweld. Een dag later moet hij zich dan verantwoorden voor de jeugdrechter in Leuven voor de dollemansrit. V. is in afwachting van de uitspraak van de jeugdrechter. (KAR)