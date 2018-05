Tien meldingen nachtlawaai 02 mei 2018

De politie kreeg in de nacht van maandag op dinsdag tien meldingen binnen van nachtlawaai. In negen gevallen bleef het bij een waarschuwing. Een persoon die in de Mechelsestraat 's nachts luide muziek door zijn raam speelde, kreeg een proces-verbaal. (KAR)