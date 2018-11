Tien maanden cel voor agressieve zwartrijder KAR

07 november 2018

15u05 2 Leuven Een agressieve zwartrijder is veroordeeld tot tien maanden cel. De man nam de trein en de bus zonder vervoersbewijs, maar hij ging telkens uit zijn dak toen hij daarop aangesproken werd.

Hossein I. werd vervolgd voor opzettelijke slagen en verwondingen aan een treinbegeleider van de NMBS op 16 oktober 2017 en aan een buschauffeur van De Lijn op 27 november 2017, telkens in Leuven. Het geweld volgde steeds nadat hij betrapt was op zwartrijden. De bijgeroepen agenten van de politiezone Leuven werden onthaald op mondelinge bedreigingen. De man kon op 12 en 15 januari op de trein in respectievelijk Mechelen en Leuven opnieuw geen geldig vervoerbewijs voorleggen. In beide gevallen werd de begeleider van de NMBS zwaar beledigd. Op 2 februari werd Hossein I. in Leuven van een bus van De Lijn gezet bij gebrek aan ticket. Hij spuwde naar de buschauffeur en zwaaide met een gebroken glazen fles in zijn richting.

Volgens de rechter zijn de reacties van de man buitenproportioneel en gevaarlijk voor onschuldige derden. De frustraties houden verband met zijn verblijfsrechtelijk statuut. De beklaagde kwam niet in aanmerking voor opschorting omdat hij “buiten het maatschappelijke vangnet valt”. Hij kon wel rekenen op uitstel voor de helft van zijn straf.