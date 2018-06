Tien feestvierders mogen in cel ontnuchteren 18 juni 2018

In het Leuvense nachtleven hebben afgelopen weekend meerdere mensen te diep in het glas gekeken. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden vijf personen ter ontnuchtering opgesloten in de cel. Eén dronken man moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. In de nacht van zaterdag op zondag mochten nog eens vijf mensen ontnuchteren in de cel. Twee jongedames werden overgebracht naar het ziekenhuis omdat hun dronken toestand zorgwekkend was. (ADPW)