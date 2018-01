Tien bestuurders blazen positief 02u29 0 Leuven Tijdens twee controles in de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie bijna twintig bestuurders betrapt die onder invloed van alcohol op de baan waren.

De controles vonden plaats op de Meerdaalboslaan en de Koning Boudewijnlaan. In totaal moesten 675 bestuurders naar de kant. Tien van hen bliezen positief, zes zaten in de alarmfase. Eén bestuurder moest zijn rijbewijs meteen afgeven na een positieve speekseltest. Hij had met andere woorden drugs gebruikt.





Voorts bleken ook twee voertuigen niet verzekerd te zijn. Een Italiaan die nog boetes open had staan, mocht die meteen betalen. Hij kreeg voorts een proces-verbaal omdat zijn auto niet correct ingeschreven was. Voorts bleken ook enkele wagens niet geldig gekeurd te zijn en was er één bestuurder die met een voorlopig rijbewijs op de baan was, terwijl dat op het nachtelijke uur van de controle verboden was.





In de Brusselsestraat en Naamsestraat werden ook nog eens twee personen bekeurd omdat ze een glas te veel op hadden. Zaterdagochtend werd dan weer een 25-jarige man uit Steenokkerzeel aangetroffen ter hoogte van verkeerslichten, waar hij in zijn wagen lag te slapen. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen. (KAR)