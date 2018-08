Tie Roefs (Groen) lanceert boek 29 augustus 2018

02u24 0 Leuven Tie Roefs heeft zopas een boek gepubliceerd met daarin twintig doelstellingen voor Vlaams-Brabant. Het boek kreeg de titel 'Voor de kinderen van mijn kinderen. 20 groene doelen voor Vlaams-Brabant.' mee en is volgens Tie Roefs een leidraad om van Vlaams-Brabant een duurzame provincie te maken.

"Het boek bevat een toekomstperspectief voor de provincie Vlaams-Brabant, samengevat in 20 doelen, doorspekt met persoonlijke anekdotes", klinkt het. "We moeten gezonde lucht kunnen inademen, zuiver water kunnen drinken en veilig kunnen rondfietsen. Meer natuur en minder beton moeten zorgen voor een gezonde leefomgeving maar helpen ook om de klimaatverandering aan te pakken. Hernieuwbare energie moet toegankelijk zijn voor iedereen. Ik wil de wereld graag bewaren voor de kinderen van mijn kinderen. Onze kleinkinderen hebben recht op een leefbare aarde.Mijn ambities voor de komende zes jaar heb ik geformuleerd in dit boekje", aldus Tie Roefs, lijsttrekker voor Groen in het arrondissement Leuven.





Het boek kost 10 euro en kan je bestellen via 20groenedoelen@gmail.com. Het boek is ook beschikbaar bij Standaard Boekhandel in Leuven.





(BMK)