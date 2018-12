Theo Geraets (9) ontvangt 10.000 ste UiTPAS ADPW

13 december 2018

Op 27 januari 2017 werd de eerste UiTPAS in Leuven overhandigd aan burgemeester Louis Tobback. Tijdens de afgelopen editie van Rode Hond, tikte Theo Geraets (9) de 10.000ste UiTPAS op de kop.

“Leuven lanceerde in januari 2017 UiTPAS, een spaar- en kortingskaart voor je vrije tijd in Leuven en daarbuiten. Het opzet daarvan is eenvoudig: zoveel mogelijk mensen laten participeren aan cultuur en vrije tijd. Voor de meeste mensen betekent dat punten sparen en voordelen ruilen, Leuvenaars in armoede worden extra aangemoedigd. Zij krijgen een stevige korting van 80% op de aankoopprijs van een ticket. De stad past het verschil bij. We zijn zeer trots dat we nu al de kaap van 10.000 UiTPASSEN overschreden hebben, want voor ongeveer 7.000 mensen in een bijzonder statuut maakt deze kaart het verschil tussen kunnen participeren aan cultuur en vrije tijd of thuis moeten blijven. De UiTPAS is een laagdrempelige, niet-stigmatiserende manier om mensen met een beperkt inkomen te laten deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. Leuven maakt hiermee zeker een deel van haar ambitie als inclusieve stad waar.”

Rode Hond

“Het UiTPASteam investeert dagelijks in het aan de man brengen van de UiTPAS. Zo konden we afgelopen editie van Rode Hond de 10.000ste UiTPAShouder registreren. Die eer valt te beurt aan Theo Geraets, een jongen van 9 uit Leuven”, vertelt Vandevoort. Theo wint een vrijetijdspakket met 10 exclusieve voordelen, geschonken door de UiTPASpartners. Hij haalde vandaag, samen met zijn mama zijn mooie prijs op: “Ik ben heel blij. Ik heb de UiTPAS sinds Rode Hond, dankzij mijn broer Karel. Hij won daar een UiTPAS, maar had er zelf al eentje. En nu heb ik extra veel cadeaus. Ik ben wel van plan om die te delen met mijn broer. Ik wil zeker gaan zwemmen met mijn broer, mijn vrienden en mijn familie. Ik heb mijn pas al veel gebruikt, want ik doe circus bij Cirkus in Beweging waar je punten kan sparen en ik spaar ook in de bibliotheek. Als ik genoeg punten heb, wil ik ze ruilen voor een springbeurt in het trampolinepark dat er binnenkort komt.”