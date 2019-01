Theo Francken over klimaatactie basisscholen: “Kinderen steeds vaker ingezet voor ideologische kwesties” Bart Mertens

31 januari 2019

16u45 0 Leuven De klimaatactie van 27 Leuvense basisscholen op het Ladeuzeplein krijgt veel lof maar er is ook kritiek. Zo stelt Theo Francken dat kinderen steeds vaker worden ingezet voor ideologische kwesties. “Beelden van kinderen roepen sterke emoties op en dan is de ratio sneller zoek. De boodschap voor een beter klimaat is nobel maar al dat gespijbel is geen goed idee”, klinkt het. De Leuvense afdelingen van Groen en sp.a geven dan weer applaus.

Is het geoorloofd om met kinderen jonger dan 12 jaar de straat op te trekken om een strenger klimaatbeleid te eisen van de regering? Die vraag gaat momenteel een beetje verloren in het bredere debat naar aanleiding van de klimaatacties op verschillende locaties in het land maar op de sociale media woedt de discussie wel degelijk. In Leuven kwamen meer dan 3.000 kinderen uit het basisonderwijs protesteren op het Ladeuzeplein. De actie op initiatief van freinetschool De Zevensprong krijgt veel lof maar er is ook kritiek. Sommige ouders vinden het niet kunnen dat hun kind wordt ingezet om bepaalde politici –Joke Schauvliege van CD&V op kop- een stevige veeg uit de pan te geven. Zo stond er op een bord tijdens de actie in Leuven bijvoorbeeld het volgende te lezen: “Joke stop met koke, kom uit de keuke, je bakt er niks van!”

Al dat gespijbel is geen goed idee. In onze media komt dat geluid amper aan bod. Het gros van ons journalistengild lijkt wel euforisch high van de CO2 Theo Francken (N-VA)

Dergelijke borden geven de hoopvolle boodschap van de kinderen uit het Leuvense basisonderwijs een politiek tintje volgens de criticasters die steun krijgen vanuit N-VA voor hun mening. Zo liet Theo Francken op zijn Facebookpagina optekenen dat er bedenkingen te maken zijn bij klimaatacties met kinderen onder de 12 jaar. “Ook al is de boodschap ‘Red de planeet, we hebben er maar één’ nobel…Je kan je toch vragen stellen als kinderen worden steeds vaker ingezet voor ideologische kwesties. Dat was bijvoorbeeld ook al zo in migratiezaken. Groen en sp.a gebruiken bijna altijd kinderen bij publicaties over migratie. Ik kreeg ooit een foto van de verdronken Aylan onder mijn neus geduwd van een journaliste. ‘Wat vind je hiervan?’, vroeg ze beschuldigend. Beelden van kinderen roepen sterke emoties op en dan is de ratio sneller zoek.”

“Wat het klimaat betreft: ik stel vast dat nu ook de basisscholen deelnemen aan klimaatacties. Kinderen jonger dan twaalf oud…Ik ontving een aantal bedenkingen van ouders maar altijd in bedekte termen, met een beetje schrik in de ogen. Schrik om als klimaatnegationist weggezet te worden want dat is de nieuwe doodzonde. Het heeft een fundamentalistisch kantje en ik weet niet of dat het terechte debat over milieu, ecologie en duurzaamheid dient. Het debat over propere lucht verdient beter. In onze Lubbeekse gemeentescholen wordt er niet gespijbeld, we hebben des te meer aandacht voor milieu en duurzaamheid op school. Is dat niet veel meer de taak van ons onderwijs? Het is natuurlijk vloeken in de klimaatkerk maar ik vind al dat gespijbel geen goed idee. In onze Vlaamse media komt een dergelijk geluid amper aan bod. Het gros van ons journalistengild lijkt wel euforisch high van de CO2.”

Politieke slogans

Ook Lorin Parys (N-VA) –wiens 6-jarige dochter deelnam aan de actie in Leuven- heeft bedenkingen. “Ik heb echt respect voor het engagement van onze jongeren in het klimaatdebat. Ze hebben een boodschap, schudden ons wakker en laten zien dat ze betrokken én bezorgd zijn. Ik doe daar allesbehalve schamper over. Maar 6-jarige Leuvense kinderen via hun school en zonder toestemming te vragen aan de ouders op het Ladeuzeplein laten staan met politieke slogans heeft echt niets meer met onderwijs te maken. Mijn dochter van 6 kent Joke Schauvliege niet en ik zou dat graag nog even zo houden”, lacht Parys. De eerlijkheid gebiedt dat minstens een deel van de deelnemende Leuvense scholen de ouders wel degelijk om uitdrukkelijke toestemming vroeg maar eensgezindheid over de klimaatactie van de basisscholen bestaat er dus niet zoals blijkt op de sociale media.

Ridouani: prachtig initiatief

De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) en klimaatschepen David Dessers (Groen) kijken met andere ogen naar de klimaatactie van de basisscholen. “Dit is een prachtig initiatief”, aldus Mohamed Ridouani in zijn toespraak aan de jonge actievoerders. “Jullie zijn allemaal het symbool voor een groenere toekomst. Ik zie jonge geëngageerde mensen op dit plein met één boodschap: Leuven voor het klimaat. En Leuven zal het voorbeeld geven de komende jaren. Dat is een belofte. We zetten in op een propere mobiliteit en op lokaal geproduceerde bioproducten. We gaan voor een beter en een gezonder Leuven. Dat doen we allemaal samen. De Leuvense basisscholen verdienen een warm applaus voor deze actie met een duidelijk signaal.” Conclusie: er is over de partijgrenzen heen consensus dat er maatregelen moeten komen voor een beter leefmilieu maar de manier waarop die boodschap wordt verkondigd om meer draagvlak te creëren, verschilt toch van partij tot partij. N-VA en sp.a/Groen staan alvast lijnrecht tegenover elkaar. Er zijn nog zekerheden in de politiek…