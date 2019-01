Theo Francken en Ben Weyts steken studenten hart onder de riem Bart Mertens

28 januari 2019

21u15 3 Leuven De Lubbeekse burgemeester Theo Francken (N-VA) en Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) doken maandagavond in Leuven op. De reden? Ze vonden het de hoogste tijd om enkele studenten een hart onder de riem te steken tijdens de blok. “Ik ben zelf nog student geweest in Leuven dus ik weet wat het is om in de examens te zitten. Bijgevolg: koken en afwassen voor de studenten”, aldus Theo Francken.

Studeren is ‘hard labeur’, zeker als de examens voor de deur staan. De Leuvense studenten weten dat als geen ander, maar ook in de politiek zijn er nog mensen die zich herinneren hoe het was om als student in de blok te zitten. Theo Francken (N-VA) en Ben Weyts (N-VA) bijvoorbeeld. Het duo dook maandagavond op in de Justus Lipsiusstraat in Leuven om studenten te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode.

Afwas

“Ik ben zelf nog student geweest in Leuven”, aldus Theo Francken. “Ik weet dus wat het is om in de examens te zitten. Het is bij momenten heel hard werken, maar er moet ook nog tijd zijn om te ontspannen. Ben en ik wilden enkele Leuvense studenten een hart onder de riem steken. We koken spaghetti met zelfgemaakte saus voor de studenten en daarna doen we uiteraard ook de afwas. Het spreekt voor zich dat de studenten momenteel wel iets anders aan hun hoofd hebben dan eten maken en afwassen.”