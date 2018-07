Theatergroep neemt eigen film op 05 juli 2018

02u36 0 Leuven In de cultuurtempel Kanal-Centre Pompidou kunnen wannabe-acteurs een eigen film opnemen. Het sociaal-artistiek theathergezelschap Compagnie Tartaren uit Leuven schreef eigen scenario en dook de studio in.

Een bruine kroeg, een ouderwetse huiskamer en zelfs een discotheek. In de filmfabriek van Kanal, een project van regisseur Michel Gondry, staan enkele originele decors. Dar kan wie maar wil gratis zijn eigen film maken. "Op drie uur tijd is de film klaar", legt Caroline Van Meerbeek, verantwoordelijke voor publiekswerking in Kanal uit. "De deelnemende groep doorloopt alle fases. Eerst schrijven ze het scenario's, vervolgens kiezen ze hun rollen en kostuums uit en daarna is het actie geblazen. Ze worden begeleid door mediatoren, zoals studenten film. Op het einde krijgt de groep hun DVD mee naar huis." Het theatergezelschap Compagnie Tartaren uit Leuven schitterden woensdag als sterren in hun zelfgeschreven film. "We brachten sowieso een bezoek aan Kanal. Toen we op de hoogte werden gebracht van de Filmfabriek, waren we meteen enthousiast", zegt Leen Van Nunen. Met acht acteurs boksten ze hun scenario in elkaar. "We kozen voor een detective- en actieverhaal, met als titel "De Hittegolf in de Citroëngarage. Erg toepasselijk (lacht)." Elke groep van 6 tot maximum 15 personen kan meedoen. "Er is maar één restrictie", zegt Van Meerbeek. "Alles wordt in één shot gefilmd. Het blijft een amateurervaring." (DCFS)