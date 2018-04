Theater op de Stadsbegraafplaats 12 april 2018

De stad Leuven lanceert een uniek taboedoorbrekend kindertheater over rouw en verlies. Theatergezelschap Max Last creëerde een gevoelig verhaal vol humor en muziek.





De acteurs nemen het jonge publiek mee op wandel op de Stadsbegraafplaats aan de Nieuwe Kerkhofdreef in Heverlee en vertellen een verhaal over vriendschap, verdriet en loslaten. "Door het toneelstuk op de Stadsbegraafplaats zelf te brengen, laten we als het ware het leven opnieuw even binnen bij wie niet meer bij ons is en omgekeerd. Met 'Spinnenmetenknippen' willen we handvaten aanreiken om rouw en verlies zonder taboes bespreekbaar te maken met en tussen jonge kinderen", besluit schepen Bieke Verlinden. Na de familievoorstellingen in de Paasvakantie zijn er nog zes schoolvoorstellingen op maandag 16 april, maandag 23 april en maandag 7 mei, telkens van 10 tot 11 uur en van 13.30 tot 14.30 uur. (BMK)