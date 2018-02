The Empty Shop opent deuren in Diestsestraat 16 februari 2018

02u48 0 Leuven In de Diestsestraat opende zopas een pop-upboetiek die gedragen kledingstukken en schoenen een tweede leven wil geven. The Empty Shop is een initiatief van Curieus en is niet zomaar een tweedehandswinkel. Het is de bedoeling om geld in te zamelen voor het goede doel en dat is vzw De Wissel.

"Iedereen heeft wel zo'n miskoop in huis. The Empty Shop nodigt iedereen uit om nauwelijks gedragen topstukken een nieuw leven te schenken. Heel wat bekende Leuvenaars gaven al het goede voorbeeld. Ik denk bijvoorbeeld aan Jeroen Meus, Selah Sue, Goedele Wachters en Mike Naert", zegt Mich De Winter, voorzitter van Curieus Vlaams-Brabant.





Nog tot en met zaterdag 17 februari kan iedereen kledingstukken doneren in de Diestsestraat 208 in Leuven. Ook enkele winkels waaronder Lef en Hippo Royale doneerden al exclusieve topstukken. "Van 21 tot 24 februari is iedereen welkom om te komen winkelen. We openen feestelijk met een late night-shopping en stijladvies door Ilse Vanbets (Hippo Royale) en Eva Paemen (C&A). Op vrijdagvoormiddag tussen 11 en 14 uur zal ook Laura Van der Borght van Maison Moi stijladvies komen geven. Laura verdiende haar sporen al bij Jeroen Meus, Stan Van Samang en Milow. Op zaterdag 24 februari houden we onze uitverkoop. Die dag werken we ook samen met Ensemble. Ensemble wil werkzoekende vrouwen zelfbewuster en zelfverzekerder laten inspelen op jobaanbiedingen en zo eerlijke kansen geven op een baan", besluit Mich. (BMK)