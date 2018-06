Terumo ontruimd voor kalk in postbak DOVO RUKT UIT VOOR VERDACHT WIT POEDER ANDREAS DE PRYCKER

07 juni 2018

02u54 0 Leuven Terumo, een producent van medisch materiaal met een vestiging op het industrieterrein in Haasrode, heeft gisteren een verdacht poeder met de post ontvangen. De Civiele Bescherming en DOVO rukten meteen uit, maar het ging niet om explosieven. Uiteindelijk bleek het witte goedje gewoon kalk te zijn.

"Een werknemer van Terumo, gevestigd langs de Interleuvenlaan, trof omstreeks 10.30 uur een wit poeder aan in de plastic postbak die door bpost geleverd was", zegt Marc Vranckx, woordvoerder van de Leuvense politie. "Dat poeder lag verspreid tussen de andere poststukken. Het bedrijf heeft meteen de hulpdiensten gealarmeerd. Meteen werd de procedure inzake gevaarlijke biologische en chemische stoffen opgestart."





Politie en brandweer kwamen als eerste ter plaatse, en sloten het lokaal waar de postbak in stond, af. Ondertussen werd ook het bedrijf zelf even ontruimd. Terwijl de brandweermannen de postbak in een luchtdichte zak stopten, kwamen ook ontmijningsdienst DOVO en de Civiele Bescherming ter plaatse. De medewerkers van DOVO maakten een scan van de brievenpost, om te bepalen of er eventueel explosieve stoffen aanwezig waren. Maar dat bleek niet het geval te zijn.





Grondig wassen

"De Civiele Bescherming heeft vervolgens een staal van het poeder meegenomen naar een labo in Peutie", vervolgt Vranckx. "Laat op de avond is gebleken dat het om kalk ging. Personeelsleden die in contact waren gekomen met het poeder kregen uit voorzorg de opdracht zichzelf en hun kleren goed te wassen", geeft Vranckx mee.





Postwagen aan de ketting

Medewerkers van de Civiele Bescherming trokken ook nog naar een tweede bedrijf, waar post bezorgd zou zijn die in aanraking geweest was met het poeder. En ook de postwagen die de postbak met het poeder geleverd had, werd onderzocht. Tot het labo uitsluitsel brengt over de aard van het poeder, moet die postwagen aan de kant blijven staan. "Uit een eerste onderzoek blijkt dat het poeder wellicht al in de postbak lag, en dus niet afkomstig is uit één van de brieven", geeft Vranckx nog mee.





Voor de werknemers van Terumo was het wel even schrikken. "Zoiets verwacht je natuurlijk niet", klinkt het. "Om alle risico's te vermijden, moesten wij even naar buiten zijn wij eventjes naar buiten gemoeten. Maar uiteindelijk is toch gebleken dat het niet om een gevaarlijk goedje ging. Eind goed, al goed."