Terrein voor kampeerwagens in provinciaal domein 16 mei 2018

02u31 0 Leuven Het verblijfstoerisme in Leuven zit in de lift. In de periode 2010-2016 kende Leuven een stijging van 267.000 tot 488.000 overnachtingen. Het ontbrak echter nog aan een terrein voor kampeerwagens.

In de omgeving van Leuven zijn camperterreinen eerder zeldzaam. Gemeenteraadslid Fons Laeremans (CD&V) wees in de gemeenteraad herhaaldelijk op de grote nood aan zo'n terrein. Uit exploitatiecijfers van de provincie Vlaams-Brabant blijkt bovendien dat het aantal aanvragen op de drie vergunde kampeerautoterreinen (Rotselaar, Aarschot en Diest, nvdr) gestaag stijgt. In heel Vlaanderen is toerisme met campers ook een snel groeiende vorm van toerisme. Het aantal kampeerauto's steeg van 29.945 in 2005 naar 49.683 in 2015.





Schepen van Toerisme Dirk Vansina (CD&V) maakt op voorzet van partijgenoot Fons Laeremans werk van een echt camperterrein aan het Provinciedomein in Kessel-Lo. "Vandaag parkeren de kampeerwagentoeristen op verschillende parkings, waar de infrastructuur ontbreekt om bijvoorbeeld het chemisch toilet te reinigen of elektriciteit op te laden. Samen met de Provincie Vlaams-Brabant kunnen we nu een vergund openluchtrecreatiefdomein voor kampeerauto's inrichten met minstens acht plaatsen aan het provinciedomein van Kessel-Lo." De provincie Vlaams-Brabant integreert het terrein in de heraanleg van de parking en zal instaan voor de exploitatie. De stad levert een financiële bijdrage van 120.000 euro. Het terrein moet klaar zijn tegen de paasvakantie van 2019. (BMK)