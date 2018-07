Tent gezet, missie geslaagd! En dan nu... Tijd voor een drankje! 05 juli 2018

Oef! Tent gezet, missie geslaagd! Een Chirogroep uit het Kempische Olmen (Balen) is geïnstalleerd geraakt op Festivalcamping The Hive. "Ein-de-lijk. Onnodig te vragen hoelang we hier naar hebben uitgekeken...





Na een lange, zware examenperiode moet hier de komende dagen de ontlading volgen", klinkt het uitgelaten. "Ja, we gaan voor de maximale festivalperiode: vanaf Dag -1 dus. Om zeker op tijd te zijn voor een goed kampeerplekje, zijn we al rond 8.45 uur met de trein vertrokken. Meteen ook het tijdstip waarop de eerste sangria naar binnen vloeide (lach). Dicht bij feesttent The Hive, de toiletten en de eetvoorzieningen hebben we ons hier volledig naar onze zin geïnstalleerd. Tijd voor een volgende drankje dus. Om volop in de 'mood' te komen voor de grote 'openingsparty'. Want vanaf 21 uur straks (gisteravond, red) begint het feestje hier voor ons pas écht."