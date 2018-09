Temptation Chloë organiseert auditie in 7Tuinen 03 september 2018

02u37 0

Chloë Vranken (21) uit Temptation Island heeft afgelopen weekend een auditie voor modellen bij Image7 in 7tuinen georganiseerd. Meer dan honderd kandidaten passeerden de revue. "Ik ben op zoek naar tien tot twintig modellen voor mijn kledinglijn Clo Clothing", aldus de 21-jarige schone.





Chloë Vranken liet zich opmerken in Temptation Island door haar avontuurtje met Joshua en haar relatie met Kevin, maar heeft naast verleiden nog heel wat andere talenten. De 21-jarige Leuvense heeft ambities in de modewereld met haar eigen merk Clo Clothing en organiseerde afgelopen weekend een auditie voor modellen bij Image7 in 7tuinen aan de Tiensevest. Meer dan honderd jonge vrouwen kwamen langs. "Het is al lang mijn droom om uit te pakken met een eigen kledinglijn", vertelt Chloë. "Mijn ambities zitten nu in een stroomversnelling en daarom organiseerde ik een fotoshoot voor kandidaat-modellen. De respons is enorm en de jury heeft bijgevolg de handen vol om de kandidaten te beoordelen. Het is mijn bedoeling om zelf kledingstukken te ontwerpen. Door mijn verschijning in Temptation Island werd het behoorlijk druk en lagen mijn ambities als ontwerpster even stil, maar nu ga ik er opnieuw 200% voor. Ik hoop mijn collectie nu snel te kunnen lanceren." (BMK)