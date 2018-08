Televisietoestel vat vuur 08 augustus 2018

02u34 0

De hulpdiensten moesten maandagnacht uitrukken voor een brandmelding afkomstig uit het Wijveld in Wijgmaal. Een televisie die in de tuin stond en waarvan de verlengkabel nog in het stopcontact zat, had kortsluiting gemaakt en was gaan branden. Nog voor de brandweer ter plaatse kwam, hadden de bewoners het vuur al geblust met enkele emmers water. Behalve aan het televisietoestel was er nergens schade. (ADPW)