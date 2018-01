Team Bar Stan opent vegetarische snackbar 02u30 0 Foto Vertommen Het team achter Bar Stan opent met Alfalfa een vegetarische zaak. Leuven Horecazaak Bar Stan, gelegen aan de Constantin Meunierstraat en het bekende 'basketbalpleintje' heeft er een broertje bij, ALFALFA. Wie een kopie van buurtbar Bar Stan verwacht, komt bedrogen uit.

"Deze keer gooien we het over een andere horeca-boeg maar wordt opnieuw een wat vergeten buurt van Leuven aangesneden: Sint-Maartensdal", vertelt zaakvoerder Michaël Cloet. ALFALFA is overigens geen 100% nieuwe zaak. Het is de samenwerking tussen de heren van Bar Stan en chef Abd van 'De Groene Hoek', de snackbar die begin 2017 de deuren opende in het pand van de oude carwash op de hoek van de J.P. Minckelersstraat en de J.B. Van Monsstraat. "Uitgangspunt blijft ook in de vernieuwde zaak Abd's authentiek Palestijns falafel-recept, dat hij nog steeds eigenhandig zal bereiden en serveren. Wij vielen dan ook als een blok voor de smeuïge, veganistische kikkererwt-lekkernij, de ontwapenende lach van chef Abd én de zonnige, stedelijke hoek met zicht op de iconische torens van architect Renaat Braem. Het resultaat is een kleine gezellige snackbar waar je snel maar (h)eerlijk vegetarisch kan lunchen en dineren of je bestelling mee kan nemen.





Naast kraakverse falafel-gerechtjes kan je er ook terecht voor gegrilde halloumi (een grillbare geitenkaas) en bijpassende hapjes. Op de drankkaart vind je naast de usual suspects ook een opvallend aanbod aan lichte, hoppige IPA-bieren in blik én geniet je van een goed glas biologische wijn. Afsluiten kan met verse munt- of gemberthee, koffie van MOK of een exotisch dessert", klinkt het bij Cloet.





ALFALFA is open van dinsdag tot zaterdag. Voorlopig zijn enkel lunch (van 12 tot 14.30 uur) en diner (17.30 tot 22 uur) mogelijk. Adres: J.P. Minckelersstraat 48. (ADPW)