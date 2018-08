Te snelle chauffeur is rijbewijs vijftien dagen kwijt 20 augustus 2018

Een 26-jarige bestuurder uit Heverlee is in de nacht van zaterdag op zondag even voor middernacht zijn rijbewijs kwijt geraakt. De twintiger was door een patrouille opgemerkt in de Tervuursestraat toen hij hen, tegen een snelheid die duidelijk hoger lag dan de maximaal toegelaten 30 kilometer per uur, kruiste. De patrouille ging achter het snelle wagen aan en haalde het voertuig op de Tervuursesteenweg (N3) uit het verkeer. De bestuurder legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingehouden. (SVDL)