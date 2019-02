Te ontdekken: nieuw groen pareltje in Fonteinstraat Bart Mertens

19 februari 2019

18u25 0 Leuven Leuven is een openbaar parkje rijker in de Fonteinstraat. Het parkje ligt ietwat verborgen achter een groot appartementsgebouw maar wordt momenteel omgetoverd tot een groene parel in de stad.

Leuven heeft de ambitie om uit te groeien tot de meest groene stad van Vlaanderen. Om die doelstelling waar te maken, kwamen er al enkele grotere parken bij de voorbije jaren. Daar komt nu nog een kleiner broertje bij en wel in de Fonteinstraat. De groene nieuwkomer ligt een beetje verborgen achter een groot wit appartementsgebouw maar is zeker een bezoekje waard. Momenteel is een aannemer er aan de slag om het kleine maar gezellige terrein te voorzien van tuinmeubilair en extra groen. Het parkje deed vroeger dienst als de privétuin van de bewoners van het appartementsgebouw maar wordt nu toegankelijk voor iedereen. Nog een leuk detail: Regionaal Landschap Dijleland vzw richt in het parkje ook een historische schuilkelder in als overwinteringsplaats voor vleermuizen. Meteen heeft het parkje ook een naam gekregen en wel het ‘schuilkelderparkje’.