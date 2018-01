Te modern of net culturele hotspot? NIEUWE GEBOUW CERA IN MUNTSTRAAT STOF TOT DISCUSSIE BART MERTENS

30 januari 2018

02u39 0 Leuven Het nieuwe gebouw van Cera in hartje Leuven is op sociale media stof tot discussie. Is het te modern voor de historische omgeving of is het net een geslaagde wisselwerking met gebouwen zoals Tafelrond en het oude stadhuis? De meningen zijn verdeeld.

Architectuur is een kwestie van smaak en bijgevolg zijn de meningen doorgaans verdeeld als er een nieuw gebouw verschijnt in het straatbeeld. In het geval van de nieuwe Cera-vestiging aan de Muntstraat in het stadshart van Leuven is dat niet anders. Op de sociale media wordt er stevig gediscussieerd en de reacties zijn zoals verwacht enorm uiteenlopend. "Mooi, maar het past niet in de charmante Muntstraat. In Frankrijk of in Italië zou zoiets niet kunnen in een historisch centrum", laat iemand optekenen. Anderen zijn minder vergevingsgezind en omschrijven de nieuwbouw zonder blozen als "Spuuglelijk!!!" Uiteraard zijn er ook voorstanders. "Leuk, gedurfd, speels en vernieuwend", laat iemand optekenen. Iemand anders merkt dan weer op dat het gebouw dat er stond net spuuglelijk was.





Conclusie: het nieuwe gebouw van Cera beroert de gemoederen in Leuven. Nochtans is het gebouw dat moest wijken op de hoek van de Muntstraat en de Boekhandelstraat helemaal niet zo oud als velen denken. Het Huis der Vlaamse Leergangen dateerde uit 1948 en werd gebouwd in een soort van historische retrostijl. Cera keert als coöperatieve vennootschap overigens terug naar de roots in de Muntstraat die haar naam dankt aan een muntatelier dat er in de 14de eeuw was gevestigd.





Hotspot in historisch kader

Gemeenteraadslid Luc Ponsaerts van Open Vld is doorgaans erg kritisch als het over architectuur in de historische binnenstad gaat maar deze keer is hij wel fan van het resultaat. "Cera heeft met een nieuwbouw geopteerd voor hedendaagse architectuur met respect voor de omgeving. Een mix van stijlen op één locatie moet kunnen", aldus Luc Ponsaerts. "Zo is het politiekantoor (1822, nvdr) bijvoorbeeld opgetrokken in neoclassicistische stijl, totaal anders dan het stadhuis. Ik pleit ervoor dat het gebouw van Cera zich integreert als culturele hotspot in het historisch kader."





Interactie met omgeving

"Het nieuwe gebouw valt me wel wat tegen wat transparantie betreft. Ik had op het gelijkvloers meer een semipublieke ruimte verwacht die in interactie zou staan met de directe omgeving. Als je Leuven verder wilt uitbouwen als toeristische bestemming dan zijn een aantal culturele hotspots geen overbodige luxe. Verder laat ik opmerken dat men aandacht moet besteden aan de betegeling van de Boekhandelstraat. Die zou best uniform worden gemaakt met de betegeling van de Muntstraat. En een beetje meer verlichting zou ook geen kwaad kunnen want nu is het een 'donker gat' en dat is niet aangenaam voor de bezoekers en inwoners van onze stad."