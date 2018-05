Tartaren wint Gastvrije Award 03 mei 2018

Leuven Cie Tartaren heeft de Gastvrije Award Kunst & Erfgoed gewonnen voor hun nieuwe theatervoorstelling Begoocheling.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet gastvrije initiatieven voor asielzoekers en vluchtelingen in de bloemetjes met de award. Uit meer dan 300 initiatieven werd sociaalartistiek gezelschap Cie Tartaren uit Leuven gekozen. In de bekroonde theaterproductie Begoocheling komen nieuwe inwoners aan het woord. Cie Tartaren vraagt wat hun dromen zijn en welke verwachtingen de maatschappij van hen heeft. "Begoocheling is een voorstelling over hoe nieuwkomers hun dromen proberen te realiseren, de kracht waaruit ze dit doen en de aanmoedigingen en ontmoedigingen die ze onderweg tegenkomen", klinkt het bij Cie Tartaren. Begoocheling gaat in première op 1 juni in 30CC/Wagehuys.





Meer info op de website www.tartaren.be