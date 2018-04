Talentencafé opent deuren 03 april 2018

02u26 0 Leuven De Maekerij heeft in Leuven voor een primeur gezorgd met de opening van het allereerste talentencafé. In de Mechelsestraat 56 kan je terecht om iets te drinken maar vooral ook om je talent te delen met anderen. Betalen doe je overigens niet per consumptie maar per uur.

"Geen consumptiestress meer voor wie lang wil blijven. De Maekerij wil immers bovenal een warme ontmoetingsplek zijn voor stedelingen waar iedereen welkom is om simpelweg te genieten, (samen) te werken of dingen te maken", zegt mede-zaakvoerder Mieke Dobbelaere. Opvallend gegeven: aan de muur van De Maekerij hangen gepersonaliseerde koffiemokken, de zogenaamde Maekers-mokken. "Wie lid wordt van De Maekerij krijgt zo'n mok en mag er meteen ook zijn talenten bij noteren. Onze droom is stedelingen te versterken door hen bewust te maken van hun talenten, en zo een netwerk te creëren waar ze elkaar kunnen vinden en waar nieuwe dingen kunnen ontstaan. In het Atelier van De Maekerij kan men dan ook doorlopend creatief aan de slag gaan."





(BMK)