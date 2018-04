Taiwanees koor op affiche Amateurama 05 april 2018

02u28 0 Leuven De zesde editie van Amateurama van 26 tot 29 april krijgt een internationaal tintje.

Het Taiwanese gezelschap Shi-Xian Huqin Orchestra komt langs voor een optreden. Het is de allereerste keer dat er een buitenlands gezelschap op de affiche van Amateurama staat. "Ze repeteren nu al samen met volksorkest Jan en Alleman", zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). "De komst van het Shi-Xian Huqin Orchestra is meteen een primeur voor Amateurama. Een internationale primeur zelfs want nog nooit eerder mochten we een buitenlands amateurgezelschap begroeten op Amateurama. De gelijkenissen zijn treffend. Het gezelschap organiseert zich, net zoals onze amateurkunstenaars, rond hun passie en geven ook een jaarlijks concert. Ze zijn dus meer dan welkom."





www.amateurama.be (BMK)