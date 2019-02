Tafelschuimers dineren voor 94 euro KAR

10 februari 2019

Twee dames met Nederlandse tongval hebben zaterdagavond voor 94 euro getafeld in een restaurant in de Tiensestraat. Na de het diner vertrokken ze zonder te betalen. Het tweetal had een tafeltje kort bij de deur uitgekozen. Ze bestelden een fles wijn, een voorgerechtje en een hoofdschotel gegeten. Na het eten beklaagden de dames er zich met veel misbaar over dat de bediening te wensen over liet. Ze vroegen de rekening en legden een kredietkaart op tafel. De zaakvoerder bracht de rekening aan tafel en liet de dames nog even alleen. Toen hij terugkwam om de rekening te vereffenen waren de twee met de noorderzon verdwenen. Op camerabeelden was te zien hoe de flessentrekkers rustig naar buiten gingen en eenmaal op straat het plots op een lopen zetten.