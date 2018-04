Tafelschuimer betaalt gelag: 1.600 euro boete 12 april 2018

Een 36-jarige Duitser is veroordeeld tot 1.600 euro boete en 8 dagen gevangenisstraf voor feiten van flessentrekkerij in het Leuvense café Kaminsky. Krisky L. nuttigde vorig jaar op 6 september drank en spijzen voor 22,5 euro, maar vertrok zonder te betalen. De boete is voor de helft met uitstel. Daarnaast moet de Duitser nog voor 96 euro kosten betalen.





(KAR)