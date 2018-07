Tacovestiging op De Somerplein 25 juli 2018

02u29 0

De Franse tacoketen O'Tacos opende onlangs een vestiging op het Leuvense Rector De Somerplein. De keten ontstond in 2007 in het Franse Grenoble en sindsdien steeg de populariteit enorm. O'Tacos verkoopt Franse taco's, een soort van burrito met frieten en kaassaus. En dat alles met een Frans accent. Het vlees is halal. Het is niet de eerste vestiging van de keten in België. Eerder waren al Charleroi, Luik, Bergen en La Louvière aan de beurt. Onlangs werd koekenstad Antwerpen aan dat rijtje toegevoegd. Tijdens de opening deelde O'Tacos een uur lang gratis taco's uit. Dat bracht als vanzelfsprekend lange wachtrijen met zich mee. (ADPW)