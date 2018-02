Syrische student-ondernemer maakt promofilm van Leuven 28 februari 2018

02u37 0 Leuven 1 man, 2 fototoestellen, 15.000 foto's en honderden video's van meer dan 60 verschillende locaties in Leuven. Dat zijn de cijfers die de Syrische Belg Basel Zobieda kan voorleggen in zijn promofilm over de stad waar hij nu al vijf maanden verblijft. "Vanaf de eerste dag was ik verliefd op Leuven", zegt Basel.

"Ik heb in totaal 150 uren opname achter de rug. Voor en na de lessen, dag en nacht, zowel bij mooi weer als bij -3°C. Tussen het studeren door was ik altijd met mijn camera op stap. En als het regende zat ik te monteren. Dat nam ook zo'n 100 uren in beslag. Ik was vanaf de eerste dag verliefd op Leuven. De middeleeuwse architectuur inspireert me. Zo is het Groot Begijnhof voor mij de perfecte 'city escape'. Ik wilde dan ook graag tonen dat Leuven meer is dan enkel de Grote en de Oude Markt."





Ook schepen van Toerisme Dirk Vansina (CD&V) is verheugd over het resultaat. "Ik sta er versteld van hoe een nieuwe inwoner zo treffend de sfeer van onze stad kan weergeven. Het lijkt wel of hij een geboren Leuvenaar is, maar hij woont hier nog maar pas. Prachtige film!" (BMK)





Bekijk de promofilm op onze website: www.hln.be/basel





