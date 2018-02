Syrische Belg maakt promofilm van Leuven BMK

27 februari 2018

1 man, 2 fototoestellen, 15.000 foto's en honderden video's van meer dan 50 verschillende locaties in Leuven… dat zijn de cijfers die de Syrische Belg Basel Zobieda kan voorleggen in zijn promofilm over de stad waar hij nu al vijf maanden verblijft. “Leuven is een mooie stad en heeft enorm veel te bieden. De kunst, de middeleeuwse architectuur, de musea, de natuur en de gezellige sfeer in Leuven inspireren me en daarom heb ik de eerste hyperfilm van Leuven gemaakt in samenwerking met de stad Leuven. Op die manier kan iedereen vliegen in tijd en ruimte doorheen deze prachtige stad. Er kwam overigens geen drone aan te pas. Leuven is niet zomaar een stad, het is een stad waar iedereen zich thuis zou voelen”, aldus Basel Zobieda.