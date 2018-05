Swinnen CD&V-lijsttrekker voor provincie 17 mei 2018

02u33 0

Gedeputeerde Monique Swinnen uit Aarschot trekt de CD&V-lijst in het kiesdistrict Leuven voor de provincieraadsverkiezingen op 14 oktober, geflankeerd door provincieraadsleden Marc Wijnants, Manu Claes en provincieraadsvoorzitter Chris Taes. Minister van Justitie Koen Geens duwt de lijst met volle overtuiging: "CD&V gelooft in het belang van de provincies. Het niveau bij uitstek waar beleid gevoerd wordt op maat van de regio's, samen met de gemeenten. We kiezen dan ook voor sterke figuren om de provinciale lijst aan te voeren, met als lijsttrekker Monique die 100% voor de provincie gaat", klinkt het. (ADPW)