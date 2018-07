Swapfiets opent winkel in Tiensestraat 20 juli 2018

Drie maanden na de lancering van 's werelds grootste fietsabonnement in Leuven opent Swapfiets nu ook een winkel in de Leuvense binnenstad. Het bedrijf verwacht dat de groei met de komst van de winkel de komende maanden zal toenemen. De winkel in de Tiensestraat werd dinsdag officieel geopend door Schepen van Mobiliteit, Carl Devlies.





"Swapfiets is het grootste fietsabonnement ter wereld en werkt simpel: voor 17,50 euro per maand (studenten betalen 15 euro) krijgen klanten een kwaliteitsfiets met zeven versnellingen, waar ze altijd op kunnen rekenen. Is er een defect? Door het bedrijf te bellen, e-mailen of whatsappen komt er binnen twaalf uur een fietsenmaker langs op de gewenste locatie."





Zonder afspraak

"Klanten die liever geen afspraak maken, kunnen voortaan ook op ieder moment langskomen in de winkel op de Tiensestraat 61", klinkt het bij Swapfiets.





Eerder werd Leuven uitgeroepen tot 'European Green Leaf 2018'. Op het gebied van mobiliteit werd er hoog gescoord. "Leuven stimuleert het fietsgebruik door de fietsinfrastructuur te optimaliseren en autoluwe zones in te stellen. Swapfiets speelt hier goed op in. Het concept is ook actief in de andere Belgische fietssteden Gent en Antwerpen. Dit najaar zullen de fietsen met iconische blauwe voorband ook in Brussel geïntroduceerd worden.", klinkt het. (ADPW/SVDL)