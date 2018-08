Swapfiets mikt op studenten 02 augustus 2018

02u35 0 Leuven Fietsabonnement Swapfiets, een Nederlands fietsconcept, verwelkomt na 4 maanden al meer dan 1.500 Belgische klanten. Een groot deel van die klanten bevindt zich in Leuven waar Swapfiets voor het eerst werd gelanceerd in ons land. Nadien volgden ook nog Antwerpen en Gent.

Mede-oprichter Steven Uitentuis maakt zich sterk dat het aantal klanten dat bewust kiest voor een altijd werkende fiets in ruil voor een vast maandelijks bedrag vanaf september nog gevoelig zal stijgen in Leuven. "We verwachten een stijging van duizenden abonnementen vanaf de start van het nieuwe academiejaar. Eerstejaars gaan niet alleen op zoek naar een kot maar zullen zich ook gemakkelijk door de stad willen verplaatsen. Swapfiets is een ideale oplossing voor hen. Zonder een hoge investering kunnen zij zorgeloos fietsen door hun nieuwe studentenstad. Met een speciale welkomstdeal verwacht Swapfiets in de maanden september en oktober te groeien met duizenden extra fietsen in Gent, Leuven en Antwerpen." Swapfiets kost 17,50 per maand voor niet-studenten en 15 euro voor studenten. In ruil voor dat bedrag krijgen klanten een kwalitatieve fiets met zeven versnellingen, dubbel slot, altijd werkende verlichting en diefstalverzekering.





Binnenkort gaat Swapfiets ook aan de slag in Brussel.





(BMK)