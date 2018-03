Sven Gatz laat Politika in de steek OMDAT ER 'ENKEL MANNEN DEELNEMEN AAN DEBAT' BART MERTENS

15 maart 2018

02u34 0 Leuven Minister Sven Gatz (Open Vld) is kop van jut in Leuven nadat hij maandagavond in laatste instantie opstapte op het debat van studentenkring Politika in aula Max Weber. Gatz deed dat naar eigen zeggen omdat er enkel mannen deelnamen. Zijn feministisch statement levert hem echter geen applaus op.

Het valt te betwijfelen of politicus Sven Gatz (Open Vld) volgend jaar nog een uitnodiging zal krijgen voor het politieke debat van studentenkring Politika in Leuven. Naar verluidt had de minister nogal veel noten op zijn zang en vroeg hij een 'special treatment' aan de organisatoren die hij uiteindelijk niet kreeg. Zo werd er in de communicatie tussen Politika en het kabinet van minister Gatz gesproken over een voorwoord over burgerparticipatie en meer spreektijd. Minister Gatz veegt die beschuldigingen van de tafel en stelt dat er geen sprake is van hengelen naar privileges. Als die indruk er is geweest dan zou dat volgens minister Gatz te wijten zijn aan de onervarenheid van zijn medewerkers die in communicatie stonden met de organisatoren van het debat. Of ook: Sven Gatz was naar eigen zeggen oprecht toen hij besloot om niet deel te nemen aan het debat omdat er enkel mannen zetelden in het panel.





Bij studentenkring Politika zijn ze niet te spreken over de plotse beslissing van minister Gatz. "Er werden 24 vrouwen gecontacteerd om deel te nemen aan het debat maar geen enkele vrouw kon zich vrijmaken. Vorig jaar waren drie van de vijf panelleden vrouwen. Uiteraard is gelijkheid tussen mannen en vrouwen belangrijk voor Politika", liet Sophie Vervynckt van Politika optekenen. De studentenkring slaagde er wel in om een vrouwelijke moderator te strikken in de persoon van Nora Sleiderink, hoofdredacteur bij studentenblad Veto. Ook zij is streng voor het onverwachte manoeuvre van minister Gatz. "Ik laat de strijd van het feminisme niet kapen door Sven Gatz. Dit is vernederend. De minister had zelf ook een vrouw naar het debat kunnen sturen maar dat deed hij niet."





Al uur aanwezig

Of met andere woorden: minister Gatz probeerde politiek te scoren op de kap van de feministen en die mening is ook kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA) toegedaan. Ook hij nam deel aan het debat en kreeg tot zijn verbazing te horen dat minister Gatz was opgestapt. "Hij was al bijna een uur aanwezig en plots kwam hij tot de conclusie dat er enkel mannen zetelden in het panel. Wel, ik heb nieuws voor Sven Gatz. De deelnemers van het debat zijn al vele jaren mannen en dat weet de minister maar al te goed. Dit was een slechte publiciteitsstunt. Ik vind het vooral jammer voor de vele vrouwen in de organisatie en voor de vele vrouwen in het publiek. Waarom heeft Sven Gatz dan zelf geen vrouw naar het debat gestuurd?"





Blijft bij standpunt

Minister Gatz blijft echter bij zijn standpunt en stelt dat een politiek debat anno 2018 niet enkel uit mannen mag bestaan. Je zou die lijn kunnen doortrekken naar de lijstvorming bij de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Momenteel is het al zo dat er evenveel vrouwen als mannen op de verkiezingslijsten staan en dat ze elkaar afwisselen in de bezetting van de plaatsen. De vervrouwelijking van de politiek weerspiegelt zich echter niet in de keuze van de lijsttrekkers. Zo zijn in Leuven liefst zes lijsttrekkers mannen en koos slechts één partij -PVDA met Line De Witte- voor een vrouw. Conclusie: er is ondanks de verhoogde aandacht voor meer vrouwen in de politiek nog een hele weg af te leggen.





