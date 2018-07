Supportersclub Louvaniste stelt twee peters bij OHL voor 31 juli 2018

Supportersclub Louvaniste uit Korbeek-Lo, een supportersclub van voetbalclub OHL, mocht op de jaarlijkse fandag aan King Power at Den Dreef Stadion uiteraard een standje bemannen. Net op die fandag stelden ze met gepaste fierheid hun twee nieuwe peters voor, dat waren niemand minder dan Engelse kapitein Elliot Moore en Thaise doelman Kawin Thamsatchanan. Het is nodeloos om te zeggen dat door de inzet van beide graag geziene voetballers het standje van de Supportersclub Louvaniste in een mum van tijd zeer drukbevolkt werd.





(SVDL)