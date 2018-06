Studio Gustaaf scoort met 'voorspelsokken' voor WK 11 juni 2018

In Hal 5 in Kessel-Lo kon je gisteren opnieuw leuke dingen ontdekken op Camping Flamingo. Eén van de ontdekkingen zijn de 'voorspelsokken' van Studio Gustaaf, een initiatief van vier creatieve breinen met een hart voor voetbal. De bedoeling is om aan de ene voet een sok te dragen met daarop het aantal doelpunten van je eigen team en aan de andere een sok met het doelpuntenaantal van de tegenstander. "Bijzonder handig om de uitslag van de wedstrijden van onze Rode Duivels te voorspellen", aldus de 'Gustaven' die bestaan uit Steven, Sander, Flup en Geert. "Bovendien zijn de voorspelsokken een manier om je creatief uit te drukken."





Zeeman teruggefloten

Opvallend gegeven: ook Zeeman pakte uit met 'voorspelsokken' maar de winkelketen moest die na een klacht van de Belgische voetbalbond uit de rekken halen. De sokken van Studio Gustaaf worden niet verboden omdat er geen rechtstreekse verwijzing naar de Rode Duivels op staat. "Het was puur toeval dat Zeeman ongeveer hetzelfde idee had als Studio Gustaaf. Misschien zijn we nu de enigen met dit initiatief, al is ons concept toch net iets anders. Het loopt alvast als een trein. We moesten zelfs een extra bestelling van 600 doosjes doen", aldus de 'Gustaven'.





Meer info over Studio Gustaaf: www.studiogustaaf.be.





(BMK)