Studiebureau Jonckheere wint Kwaliteitsaward Aquafin Bart Mertens

20 november 2018

19u40 1 Leuven Studiebureau Jonckheere, met vestigingen in Leuven en Brugge, heeft de Kwaliteitsaward van Aquafin gewonnen. “Dit is een opsteker en geeft een boost om op ons elan verder te gaan”, zegt zaakvoerder Koen Jonckheere trots.

Studiebureau Jonckheere werd in 1959 opgericht en geniet in Vlaanderen een uitstekende reputatie. Onder meer de realisatie van het Jan Breydelstadion en recentelijk nog de omgevings- en rioleringswerken bij Intratuin in Aarschot werden door dit bureau uitgevoerd. Koen Jonckheere stapte in 1992 in de zaak om het bedrijf uit te bouwen tot een stabiele speler. Ondertussen heeft het bureau meer dan 30 medewerkers in dienst.

Koen Jonckheere: “Studiebureau Jonckheere is een familiebedrijf en daar zijn we erg trots op. Vorig jaar kregen we al een eervolle vermelding voor het proactief en creatief toepassen van infiltratie van hemelwater. Het was al een eer om genomineerd te zijn maar de award winnen geeft nog een grotere voldoening. Onze inzet van vele jaren wordt beloond”, zegt Koen Jonckheere.

Vacatures in Leuven

Sinds enkele maanden heeft het studiebureau ook een kantoor in Leuven en ook in die vestiging wil Jonckheere een sterk team uitbouwen. “Als ambitieus groeibedrijf willen we onze ijzersterke ervaring verder uitbreiden. Daarom zoeken we een flink aantal nieuwe krachten. Solliciteren kan via onze website”, aldus Koen Jonckheere.