Students for Climate organiseren zitstaking in Leuven Bart Mertens

27 februari 2019

11u45 0 Leuven Students for Climate organiseert op 28 februari een zitstaking op het Ladeuzeplein in Leuven. “We gaan symbolisch zitten en wachten op een beter klimaatbeleid”, zegt Aaron Van Poecke van Students for Climate.

Er wordt ondertussen al bijna twee maanden elke donderdag betoogd voor een beter klimaatbeleid, eerst door scholieren en nu ook door studenten. Students for Climate wil de spijbelende scholieren blijven ondersteunen maar wekelijks betogen in Brussel is volgens de studenten praktisch moeilijk. De laatste keer dat de Leuvense studenten afzakten naar Brussel was ook geen groot succes want er daagde geen massa betogers op. Daarom heeft de organisatie er naar eigen zeggen voor gekozen om in Leuven symbolisch te gaan zitten wachten op een beter klimaatbeleid.

Manifest

“Op 28 februari organiseren we tussen 12 en 14 uur een zitstaking op het Ladeuzeplein in Leuven”, zegt Aaron Van Poecke van Students for Climate. “We stoppen zeker niet met betogen maar we willen graag wat afwisselen. Ons doel blijft hetzelfde: we willen dat er iets wordt gedaan voor een beter klimaat. Daarnaast organiseert Students for Climate Leuven op donderdag 28 februari en op 7 maart een open vergadering. We gaan in debat met andere studenten en zullen na die vergaderingen een manifest lanceren. Op 15 maart komen we samen met alle actievoerders van andere studentensteden om onze manifesten samen te leggen om er uiteindelijk één groot geheel van te maken.”