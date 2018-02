Studentes betrappen inbreker in keuken 05 februari 2018

02u44 0

Dieven hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag onder andere een laptop, een identiteitskaart en een autosleutel gestolen uit een flat in de Koning Leopold I-straat. De politie kon geen inbraakschade vaststellen. Ook in een tweede pand in dezelfde straat is diezelfde nacht ingebroken. Twee studentenkamers zijn doorzocht. In één van de kamers zijn een rugzak, laptop en portefeuille met inhoud verdwenen. Mogelijk raakte de dader binnen via de brandladder, waardoor hij een open raam kon bereiken. Diezelfde nacht is een dief betrapt in een studentenkot in de Dekenstraat toen twee studentes onverwacht thuiskwamen. Toen zij de man aanspraken en vroegen wat hij in hun gemeenschappelijke keuken deed, duwde hij hen opzij en vluchtte. De indringer maakte cash geld en een iPod buit. Op de buitendeur zaten geen inbraaksporen. (SVDL)