Studentenrevolte 'Leuven 68' verfilmd VZW FONK RECONSTRUEERT FEITEN MET HISTORISCH BEELDMATERIAAL ANDREAS DE PRYCKER

02u27 0 Vertommen De historische documentaire wordt gemaakt met beeldmateriaal uit binnen- en buitenland. Hierboven zie je bijvoorbeeld hoe studenten de Bondgenotenlaan blokkeren. Leuven Vijftig jaar geleden vond in Leuven de grootste studentenrevolte van België plaats. Deze gebeurtenis was een van de belangrijkste uit de geschiedenis van de stad en zal ook verfilmd worden in de film 'Leuven '68'. De film is een project van vzw Fonk, dat eerder ook al 'De Brand van Leuven', 'Leuven Autovol & Autovrij' en 'De Leuvense Scene' uitbracht. Hij gaat op 22 januari in première in Cinema ZED.

1968 staat bekend als het jaar van de studentenrevoltes over de hele wereld. In Parijs, Berlijn, Berkeley, maar zeker ook in Leuven verzetten studenten zich. Oud-cafébaas van Den Delper Flor Dewit (net 68 geworden), wellicht beter bekend als 'Dikke Flor', stond op de eerste rij bij de revolte. "Wij waren toen heel zwaar geradicaliseerd. Ik zeker. We gingen regelmatig al eens met de flikken op de vuist, toen was dat gewoon zo. Om je een voorbeeld te geven: in een deux-chevauxtje trokken we naar de revolte in Parijs. Maar voor een keer was Leuven ver vooruit op al die steden. Al die revoltes waren eigenlijk al in 1966 begonnen. Alles begon bij de Vietnamoorlog, waar de Verenigde Staten het arme Vietnam de hele dag stoutweg bombardeerden."





Vertommen Studenten komen de straat op met slogans tegen de Franstalige elite aan de Leuvense universiteit.

Vietnam

"Wij voelden ons door de tijdsgeest betrokken bij de solidariteitscampagne in en rond Vietnam. En met tijdsgeest bedoel ik alles wat er in die periode speelde. De seksuele ontwikkeling na de ontdekking van de pil, maar ook de muzikale ontplooiing door groepen zoals bijvoorbeeld The Rolling Stones. Het werd ineens toegelaten om zaken in vraag te stellen, terwijl dat vroeger absoluut niet gedoogd werd. En die situatie culmineerde in het jaar '68. Voor mij voelde dat aan als een periode van revolte tegen het keurslijf waarin de mensen gewrongen zaten. Het ging voor mij niet om 'Leuven Vlaams' of 'Walen Buiten'. Voor mij ging het eerder om de invraagstelling van het onderwijs, of de greep die de clerus had op de universiteit of waarom er geen kinderen van werkvolk op de universiteit zaten", zo vertelt Dikke Flor gepassioneerd. Omdat er een periode van economische bloei was en er eigenlijk geen of nauwelijks voeling was met autoriteit, werd door de toenmalige generatie alles in twijfel getrokken. En dat uitte zich in de rebellie tegenover de Franstalige elite aan de universiteit in Leuven. Studenten kwamen de straat op met de slogans die Dikke Flor eerder aanhaalde en uiteindelijk viel zelfs de regering Vanden Boeynants.





Vertommen Oud cafébaas Flor Dewit stond op de eerste rij tijdens de revolte en kan er dus een aardig woordje van meespreken.

Zeldzaam moment

De franstalige afdeling van de universiteit verhuisde naar Louvain-la-Neuve, dat speciaal werd opgericht na de taalstrijd. De vzw Fonk heeft, vijftig jaar na de feiten, van het hele gebeuren een film gemaakt. Dat deden ze eerder ook al met ''De Brand van Leuven', 'Leuven Autovol & Autovrij' en 'De Leuvense Scene'. "Leuven '68" is een zeldzaam moment in de geschiedenis waar links, centrum en rechts samen revolteerden.





De gevolgen van de studentenrevolte blijven niet beperkt tot Stad en universiteit, maar zullen een bepalende impact hebben op de koers van het land. Zowel op politiek als maatschappelijk vlak vormt "Leuven '68" een breuklijn in de geschiedenis", klinkt het bij Fonk. De film reconstrueert de feiten chronologisch aan de hand van historisch beeldmateriaal uit tal van binnen- en buitenlandse filmarchieven. De vertelstem is die van acteur Joren Seldeslachts, bekend van onder meer Spitsbroers. Het scenario van de film is gebaseerd op het werk 'Het Grote Ongenoegen' van Edward De Maesschalck en werd geregisseerd door Johan Van Schaeren.





De film gaat in première op 22 januari 2018 en zal de weken en dagen nadien vertoond worden in Cinema ZED. De vertoningsdata en -uren voor januari zijn alvast bekend en de ticketverkoop is van start gegaan. Reserveren is mogelijk via de website www.cinemazed.be/film/leuven-68. De film duurt zo'n 70 minuten.