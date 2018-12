Studentenrestaurant dicht in juli 2019 Bart Mertens

04 december 2018

18u40 0 Leuven Het studentenrestaurant dat Alma uitbaat in het Paus Adriaan VI-college op het Hogeschoolplein in Leuven sluit in juli 2019 definitief de deuren. Na de renovatie van het zogenaamde Pauscollege komen er keukens voor studenten die voor zichzelf willen koken.

Het was al bekend dat er een renovatie op het programma staat voor het Pauscollege aan het Hogeschoolplein in Leuven. Het is de bedoeling om het gebouw klimaatneutraal te maken en dat vereist onder meer dat het dak en de buitengevels worden aangepakt. Ook het interieur, het sanitair en de elektriciteit worden vernieuwd. De werkzaamheden beginnen in de zomer van 2019 en dat heeft grote gevolgen voor de studenten. Momenteel is er in het gebouw plaats voor zo’n 200 studenten en een studentenrestaurant van Alma. Twee jaar lang zullen er geen studenten meer kunnen wonen in het Pauscollege en het restaurant verdwijnt zelfs definitief. Residentiebeheerder Rebekka Jonkers bevestigt dat het restaurant omgebouwd zal worden tot keukens voor studenten die voor zichzelf willen koken. De definitieve sluiting heeft geen gevolgen voor het personeel van Alma. Zij kunnen aan de slag in de andere restaurants van Alma.