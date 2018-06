Studentenresidentie sluit jaar voor duurzame renovatie 23 juni 2018

02u45 0 Leuven Studentenresidentie Camilo Torres ondergaat een grondige renovatie. De buitengevel wordt volledig geïsoleerd en krijgt een nieuwe bekleding. Die ingrepen maken het gebouw energiezuiniger.

Camilo Torres is een bekende naam in het Leuvense studentenleven. Met 440 wooneenheden is het één van de grootste studentenresidenties van de KU Leuven. Het complex in de Brusselsestraat dateert al van de jaren '70 en is toe aan een renovatie. Midden juli sluit de studentenresidentie dan ook tijdelijk de deuren. "Door eerder al over te schakelen van stookolie naar aardgas hebben we de CO2-uitstoot van de residentie al aanzienlijk zien dalen", vertelt Stefaan Saeys, directeur van de Technische Diensten KU Leuven.





Uitstoot gehalveerd

"Op die manier is de uitstoot tussen 2013 en 2017 gehalveerd, van 1.200 ton per jaar naar 600 ton. Door de gevelrenovatie kunnen we de uitstoot nog verder beperken, tot 300 ton per jaar. Op enkele jaren tijd zal Camilo Torres dus 75 procent minder CO2 uitstoten." Camilo Torres is niet het eerste gebouw van de KU Leuven dat dergelijke renovatie ondergaat. Ook De Valk en studentenresidentie Rega ondergingen al een metamorfose. "Camilo Torres maakt deel uit van het project L.E.U.V.E.N. Het startschot voor een veertigtal energiezuinige renovaties in Leuven is bij deze gegeven", besluit Katrien Rycken, coördinator van Leuven 2030.





Na Camilo Torres van KU Leuven zijn sociale huisvesting Schorenshof en appartementsgebouw Leeuwerikenveld aan de beurt. (BMK)