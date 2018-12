Studentenkoepel LOKO veroordeelt doopincident Bart Mertens

07 december 2018

19u40 0 Leuven Studentenkoepel LOKO is zwaar geschokt na het overlijden van de student die het slachtoffer is geworden van een onverantwoorde doop bij studentenclub Reuzegom. “In naam van de Leuvense studenten wensen we ons medeleven te betuigen aan het slachtoffer en zijn omgeving. Wij keuren het onverantwoorde gedrag van de Reuzegom ten zeerste af”, zegt Kenny Van Minsel van LOKO.

LOKO veroordeelt met klem de praktijken tijdens de doop van studentenclub Reuzegom die hebben geleid tot de zinloze dood van een student. “We distantiëren ons nadrukkelijk van deze club en alle andere verenigingen die zulke praktijken tolereren. Zij dragen niet de normen en waarden uit waar wij als Leuvense studenten voor staan”, laat voorzitter Kenny Van Minsel optekenen. “Erkende verenigingen, aangesloten bij LOKO, hebben een doopcharter ondertekend. Daarin staan heel wat bepalingen waaraan de ondertekenaars zich moeten houden, zoals bijvoorbeeld het op voorhand inlichten van de politie over het concrete verloop van de doop. Dit charter werd in 2013 opgesteld door politie Leuven, LOKO en de Leuvense onderwijsinstellingen. Dankzij dit charter is er in Leuven sprake van een sterke samenwerking zonder incidenten tussen erkende verenigingen en de instellingen. Op deze manier blijft dopen een fijne ervaring binnen een veilig kader.”

Breuklijn

Ondanks pogingen van deze partners om een constructieve samenwerking aan te gaan met Reuzegom en verwante niet-erkende verenigingen weigerden zij dit charter te ondertekenen. “Dat dit voor ons absoluut niet door de beugel kan onderstrepen we, zeker in het licht van de recente gebeurtenissen, met klem. Aan dooppraktijken die zich beroepen op een loutere carte blanche moet een einde komen. We hopen dat vandaag een breuklijn vormt in de mentaliteit en bereidwilligheid tot samenwerking van deze verenigingen. We roepen alle niet-erkende verenigingen op om het charter te ondertekenen zodat gelijkaardige incidenten zich nooit meer herhalen.”