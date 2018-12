Studentenhuis onbewoonbaar na brand Kim Aerts

07 december 2018

11u08 0 Leuven Een studentenhuis aan de Tervuursevest in Leuven is vrijdagochtend onbewoonbaar verklaard na brand in de kelder. Er vielen geen gewonden.

De bewoners moesten in allerijl het pand verlaten na brand in de kelder. De brandweer kreeg de brand snel onder controle, maar er moest nog wel nageblust worden. Door het incident werd de binnenring afgesloten van de Naamsepoort tot aan de Kapucijnenvoer. Het pand is ondertussen onbewoonbaar verklaard. De studenten mochten wel nog even naar binnen om spullen te gaan halen maar ze zullen het weekend elders moeten doorbrengen.