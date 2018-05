Studentenfanfare op bezoek bij rector 16 mei 2018

Het rectoraat van de KU Leuven in de Universiteitshallen aan de Naamsestraat in Leuven kreeg gisteren de Leuvense Studentenfanfare op bezoek. Die traditie bestaat al sinds 1968. "Nieuwe muzikanten zijn altijd welkom", zegt student Andreas Herbosch.





Rector Luc Sels kreeg gisterenmiddag een vrolijke bende op bezoek in het rectoraat in de Universiteitshallen. Niemand minder dan de Leuvense Studentenfanfare kwam langs voor het jaarlijkse muzikale bezoekje. Dat is al een traditie sinds 1968. Toenmalig rector De Somer kreeg toen voor de eerste keer een muzikale delegatie op bezoek in de Universiteitshallen. "De Leuvense Studentenfanfare bracht inderdaad haar jaarlijkse serenade voor de rector van de KU Leuven. Intussen zitten de student-muzikanten al aan hun zevende rector. Luc Sels werd meteen ook Commilito Honoris Causa van de Studentenfanfare."





Hoewel de serenade voor de rector een traditie is sinds 1968 gaat de Leuvense Studentenfanfare verder terug in de geschiedenis. "De Leuvense Studentenfanfare bestaat al sinds 1911 en heeft met uitzondering van de twee wereldoorlogen ononderbroken bestaan", zegt student Andreas Herbosch, voorzitter/preses van de vereniging die overigens al meer dan honderd jaar enkel mannelijke muzikanten toelaat. "Het muzikale niveau verschilt soms van jaar tot jaar maar het belangrijkste voor onze fanfare is ambiance brengen."





"Studenten van hogescholen en de universiteit die interesse hebben en een instrument kunnen vasthouden, mogen zich altijd melden via fanfareleuven@hotmail.com." (BMK)