Studenten protesteren aan rectoraat 11 mei 2018

Een honderdtal studenten heeft aan het rectoraat tegen de herindeling van het academiejaar geprotesteerd. De rector zelf was niet aanwezig maar dat hield Studentenraad KU Leuven niet tegen om luid en duidelijk mee te geven dat de maat vol is. "Het voorstel voor de herindeling van het academiejaar is voor ons onaanvaardbaar. De mening van de studenten wordt volledig aan de kant geschoven. Het blijkt dat de traditionele kanalen voor communicatie met het rectoraat niet meer werken zoals vroeger. De tijd van praten is dan ook voorbij." Rector Luc Sels, die een jaar geleden aan de slag ging, laat weten dat hij met de studenten in gesprek wil gaan over de kwestie. (BMK)