Studenten onthullen nieuwe elektrische racewagen 23 februari 2018

02u32 0 Leuven Formula Electric Belgium liet zopas voor het eerst in haar kaarten kijken voor het nieuwe seizoen van de Formula Student-competitie. Het studententeam van de KU Leuven en Thomas More onthulde in primeur het digitaal ontwerp van de nieuwe elektrische racewagen.

"De studenten leverden alweer een straf staaltje innovatieve technologie af", zegt Willem T'Hooft, student industrieel ingenieur en marketingverantwoordelijke van het team. "De nieuwe wagen moet klaar zijn tegen de zomer want op 9 juli gaat de internationale competitie van start in Nederland. De volgende maanden gaat alle tijd naar de assemblage van de nieuwe wagen. De studenten zullen onder meer de tandwielkast, het batterijpakket en de boordcomputer volledig zelf produceren. We blijven net zoals de voorbije jaren trouw aan ons motto 'Green Innovation meets Performance'. Hoofdsponsor Umicore heeft onlangs nog een grote investering aangekondigd om haar productiecapaciteit van herlaadbare batterijmaterialen voor elektrische wagens drastisch op te voeren. In heel het productieproces werken we samen met meer dan 120 gespecialiseerde bedrijven om kans te maken op een podiumplaats." (BMK)