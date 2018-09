Studenten lanceren start-up 01 september 2018

Twee Leuvense studenten, Stefanie Van den Eynde en Nikita Heynen, hebben start-up Click 'n Trip gelanceerd. Dat is een online service die verrassingsactiviteiten organiseert voor bedrijven en particulieren. Click 'n Trip is naar eigen zeggen het enige bedrijf in België die deze dienst aanbiedt. "Click 'nTrip wil mensen uit hun comfort zone halen en wil hen laten kennismaken met leuke plaatsen en nieuwe unieke activiteiten. Mensen moeten kunnen genieten en zich kunnen ontspannen. Niet iedereen kan zomaar vakantie nemen en dan kan een verrassingsactiviteit voor één dag de oplossing bieden. Click 'nTrip engageert zich ook op maatschappelijk niveau met de ondersteuning van twee goede doelen. Per boeking kan de klant kiezen om een gadget te ontvangen ofwel om het voor de gadget bestemde bedrag te doneren", aldus de initiatiefnemers. Van 15 september tot 23 september kan je Click 'nTrip ontdekken op de jaarbeurs in Gent. (BMK)