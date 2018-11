Studenten geven massaal bloed in tent Organisator Bloedserieus VZW mikt op 3.000 afnames Bart Mertens

12 november 2018

17u30 0 Leuven Bloedserieus Leuven zamelt vandaag en morgen bloed in op het Ladeuzeplein in Leuven. Voor het eerst gebeurt dat in een grote tent want geen enkele zaal bleek groot genoeg. “We mikken op een 3.000 studenten”, zegt Tjeng Hang Chong, ondervoorzitter van Bloedserieus VZW.

De Leuvense studenten toonden zich in het verleden altijd al genereus als het over hun bloed ging. Jaar na jaar geven ze massaal bloed en dat is dit jaar niet anders. Deze keer organiseerde Bloedserieus VZW een bloedinzameling op het Ladeuzeplein, nota bene in een tent en daar is een goede reden voor. “Het is inderdaad de allereerste keer in onze bijna 30-jarige geschiedenis dat een inzameling in een tent gebeurt”, vertelt Tjeng Hang Chong, ondervoorzitter van Bloedserieus VZW. “‘We moesten ook wel een beetje want geen enkele beschikbare zaal was groot genoeg om de afnamebedjes te plaatsen. We rekenen er zelfs op dat er dit jaar nog meer studenten komen bloed geven, gewoon omdat het in een tent is. Bovendien is de tent voor heel wat mensen die toevallig passeren ook duidelijk zichtbaar. De tent is maar liefst 600m² groot. Er is ook extra verwarming voorzien omdat de temperatuur bij bloedafnames tussen de 18 en de 24 graden moet zijn.”

Belangrijke ‘bloedbron’

Bloedserieus VZW mikt dit jaar op 3.000 studenten maar nodigt ook de andere Leuvenaars uit om bloed te geven. “Elke Leuvenaar is welkom na inschrijving via bloedserieus.be en het afleggen van de donorzelftest. Vorig jaar schonken de Leuvense studenten op vier afnamedagen liefst 2.817 zakjes bloed, met plasmagiften erbij zelfs 3.159 afnames. We willen nu de kaap van 3000 studenten-bloedgevers graag halen”, aldus ondervoorzitter Tjeng.

De bloedinzamelingen voor en door studenten ontstond net geen 30 jaar geleden in Leuven. Ondertussen organiseren ook de studenten van Antwerpen, Brussel, Gent, Diepenbeek en Kortrijk ook hun eigen inzamelingen. “Samengeteld is dat goed voor meer dan 12.000 zakjes bloed per academiejaar”, klinkt het. “Studenten zijn een belangrijke ‘bloedbron’. Het gaat om jonge gezonde mensen die vaak maatschappelijk geëngageerd zijn en die dankzij hun leeftijd ook nog jaren mee kunnen als mogelijke bloedgever voor het Rode Kruis.” De bloedafnames in de tent vinden plaats op maandag 12 en dinsdag 13 november, telkens van 10u30-15u00 en 15u30-20u30.